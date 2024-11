SAN MARTINO IN VENTI Il Ristorante Squadrani entra nell'Albo delle Botteghe Storiche di Rimini Un riconoscimento prestigioso, riservato alle attività che da almeno 50 anni conservano tradizioni, arredi e caratteristiche legate alla cultura locale.

Il “Ristorante Squadrani” di San Martino in Venti entra nell’Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Rimini, grazie a oltre 60 anni di tradizione familiare e amore per la cucina romagnola. Fondato nel 1958 da Quinto Squadrani e Clara Pesaresi, il locale è nato come negozio di alimentari per poi trasformarsi in osteria e infine in ristorante, simbolo di eccellenza e tradizione. Oggi, sotto la guida dei nipoti Luca e Sara Squadrani, continua a mantenere viva la memoria storica e il carattere originale che, evidenzia il comune, lo hanno reso un’istituzione per il territorio.

L’iscrizione all’Albo delle Botteghe Storiche è un riconoscimento prestigioso, riservato alle attività che da almeno 50 anni conservano tradizioni, arredi e caratteristiche legate alla cultura locale. Un traguardo che conferma il valore e la storia del “Ristorante Squadrani” come simbolo di eccellenza riminese.

