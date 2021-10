Il saluto di Gnassi: “Jamil sarà un buon sindaco perché ama Rimini”

“Sono più emozionato adesso di quando fui eletto sindaco per la prima volta”. Andrea Gnassi affida a Facebook il suo pensiero dopo i risultati delle comunali a Rimini che ha visto la vittoria, al primo turno, di Jamil Saadegholvad, “una persona perbene”, scrive l'ex sindaco. Sul voto – continua – ha pesato il lavoro svolto in questi anni in cui Rimini è stata protagonista di un cambiamento e una innovazione straordinaria. “Non dovrei essere io a dirlo - precisa -, ma basta guardare i numeri”. Per Gnassi, Jamil – sempre chiamato per nome – è “la persona più giusta e in sintonia con la città” e “sarà un buon sindaco perché ama Rimini”, capace di fare sintesi sui progetti, e non mediazioni. “E quel cognome strano - conclude - da oggi diventerà ‘normale'. Per una Rimini sempre più globale ed europea”.