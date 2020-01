POLITICA ITALIA Il segretario del Pd Zingaretti propone un piano strategico per l'Italia Il ministro dell'Economia Gualtieri promette taglio del cuneo fiscale e ad aprile la riforma fiscale

Già ad aprile una legge delega sulla riforma fiscale. La promette Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, che al seminario del Pd, nell'abbazia di Contigliano, torna a parlare di taglio del cuneo fiscale, nonostante la tirata d'orecchi del M5S che voleva un vertice di maggioranza, prima. Ma l'obiettivo, dice il ministro, resta il medesimo. Il segretario Nicola Zingaretti annuncia di voler proporre al governo un vero e proprio piano strategico per l'Italia, 5 obiettivi politici con misure concrete da adottare. Dario Franceschini, capo delegazione del governo per il Pd, vorrebbe proporre al presidente Conte e ai 5Stelle un governo di legislatura, andare avanti con questa alleanza per tre anni, a prescindere dall'esito del voto elettorale del 26 gennaio. Lo ha gelato Matteo Orfini, sottolineando “l'errore drammatico”, così lo ha chiamato, di aver costruito un'intesa tra una forza di centrosinistra e una forza che di sinistra non è.



