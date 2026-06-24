POLITICA ITALIA Il Senato approva il ddl caccia, dentro e fuori la protesta: "Legge spara-tutto" Alla Camera violento scontro tra la vice presidente Ascani e il deputato Pozzolo

Mentre fuori dal Senato, in piazza, le associazioni ambientaliste tutte protestavano con veemenza contro il ddl caccia, ribattezzato “spara-tutto”, cui si sono aggiunte forze di opposizione, che lo ritengono anche incostituzionale, poiché a loro giudizio indebolisce gravemente il presupposto costituzionale della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi quale interesse prioritario della Repubblica.

In Aula è proseguito l'esame del disegno di legge, che è stato poi approvato con 80 sì ed ora passa alla Camera. Non è l'unico scontro che si registra nelle Aule dei palazzi della politica, alla Camera ecco il pregnante scambio tra il deputato Pozzolo, oggi Futuro Nazionale, ieri Fratelli d'Italia, con la vice presidente della Camera Ascani.

Nel video gli interventi in Senato di Peppe De Cristofaro, senatore Alleanza Verdi-Sinistra, e di Antonella Zedda, senatrice Fratelli d'Italia; poi gli interventi alla Camera di Anna Ascani, vice presidente Camera dei Deputati, e di Emanuele Pozzolo, deputato Fratelli d'Italia



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