Il Senato approva la manovra, ora passa alla Camera

110 i voti a favore, 66 contrari, 2 gli astenuti, il testo della manovra di bilancio viene approvato dal Senato, ed ora passa all'esame della Camera. Non sono mancati i momenti di tensione in mattinata, con l'opposizione in protesta, sia quando il senatore Gasparri ha accusato il centrosinistra di “spaccare teste” alle forze dell'ordine, sia quando la minoranza ha ricordato al governo tutte le promesse elencate e mai mantenute, dai soldi alla sanità, all'abolizione della legge Fornero, al taglio delle accise e così via. Una manovra da 22 miliardi di euro complessivi, dai 18,7 iniziali che erano, secondo il ministro dell'Economia Giorgetti “è stato fatto l'impossibile, ma abbiamo una buona legge di bilancio che conferma la traiettoria positiva”, ha esordito, quando il collega di partito e ministro dei Trasporti Salvini lo ha presentato ai cronisti. Saltato all'ultimo momento l'emendamento che prevedeva meno difese per i lavoratori sottopagati, anche perché c'era odore di incostituzionalità e dunque si temevano rilievi dal Quirinale. Il pilastro dell'attuale manovra è il taglio dal 35 al 33% della seconda aliquota Irpef, quella che riguarda i redditi compresi tra 28 e 50mila euro, il famoso “aiuto al ceto medio”, unito alla quinta edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali. Si esclude poi dal calcolo Isee la prima casa con valore catastale fino a 91.500 mila euro, 200mila in alcuni comuni, senza dimenticare gli aiuti alle aziende come il rifinanziamento del credito d'imposta per transizione 4.0 e zone economiche speciali. Le coperture arrivano dal contributo chiesto a banche e assicurazioni, poi tante micro-imposte: dai 2 euro per i piccoli pacchi provenienti da paesi extra Ue, al raddoppio della tobin tax sulle transazioni finanziarie, all'aliquota della polizza auto che aumenta dal 2,5 al 12,5% per gli infortuni del conducente, fino alle immancabili tasse sulle sigarette e tassa di soggiorno.

Nel video l'intervista a Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia







