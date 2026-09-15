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Il Senato approva lo Stabilicum, per le opposizioni è una "legge truffa"

Nessuna sorpresa da Palazzo Madama, ora serve la terza lettura alla Camera dei Deputati a fine settembre

di Francesca Biliotti
15 set 2026

Il Senato approva la legge elettorale, che ora dovrà affrontare la terza e ultima lettura alla Camera. Per l'opposizione si tratta di una legge “truffa”. Maggioranza compatta in Senato, dove passa la seconda lettura della legge elettorale, o Stabilicum che dir si voglia, con 113 sì, 71 no e 2 astenuti. Una legge per avere stabilità, dicono i partiti di governo. Ma come, attacca subito Matteo Renzi, ci avete fatto una capa tanta per dire che questo è l'esecutivo più stabile di tutti, dunque questa legge a che serve? Anche le preferenze non convincono, coi capolista bloccati, ricordano i 5Stelle. Ma i cartelli ricompaiono numerosi, tra i banchi dell'opposizione, “No alla legge truffa” si legge, col Partito Democratico che sottolinea come la legge tagli fuori anche le donne. 

Nel video gli interventi di Matteo Renzi, senatore Italia Viva; Luca Pirondini, capogruppo Movimento 5 Stelle; Francesco Boccia, capogruppo senatori Partito Democratico, e l'intervista a Andrea De Priamo, presidente commissione Affari Costituzionali (Fratelli d'Italia)



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