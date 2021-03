Il Sigep apre in veste digitale, ma 'la prossima edizione sarà in presenza'

Prima volta del Sigep in versione digitale. Il salone riminese della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè ha inaugurato oggi l'inedita 42esima edizione online, mentre quella del 2022, hanno fatto sapere gli organizzatori, sarà in presenza. Appuntamenti in corso dal 15 al 17 marzo con i professionisti del settore intenti a discutere sui cambiamenti che hanno investito le imprese del 'fuori casa'. "In questo percorso verso il superamento della pandemia abbiamo bisogno di mettere a segno business, networking, che si creino le condizioni per un aggiornamento sempre continuo, reperire prodotti migliori e più sostenibili - ha detto il presidente di Italian Exhibition Group, Lorenzo Cagnoni - Questo è il ruolo che intendiamo esercitare nelle condizioni eccezionali date". "Nell'attesa del Recovery fund chiediamo al governo di riconoscere premialità per chi ha saputo intraprendere questa direzione", ovvero quella di "chi avrà affiancato il proprio sistema fieristico e i territori a progetti concreti e di sviluppo", ha detto l'assessore alle Attività economiche del Comune di Rimini, Jamil Sadegholvaad, il quale si è detto "convinto che ancora una volta il nostro territorio e il nostro sistema fieristico saprà superare anche questo difficile momento".