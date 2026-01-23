INDAGINE PER MALTRATTAMENTI Il sindaco di Cervia revoca le dimissioni: "Proseguo il mandato". Il Riesame respinge il carcere, nessuna misura cautelare

Mattia Missiroli, architetto 44enne, del Pd, ha revocato in mattinata le dimissioni da sindaco di Cervia (Ravenna) presentate il 5 gennaio scorso dopo l'indagine a suo carico per presunti maltrattamenti sulla moglie. La decisione è arrivata dopo che nei giorni scorsi il Tribunale del Riesame di Bologna aveva respinto la richiesta della Procura di Ravenna di applicargli la custodia cautelare in carcere per pericolo di reiterazione del reato. I giudici bolognesi inoltre non avevano ritenuto di dovere applicare nessuna altra misura restrittiva, come già aveva fatto il Gip del Tribunale di Ravenna sempre respingendo la richiesta della Procura.

"Il quadro attuale restituisce oggi elementi significativamente più chiari rispetto a quanto fosse possibile venti giorni fa - ha affermato il sindaco Missiroli in un lungo comunicato contenente le motivazioni della revoca - : il doppio rigetto delle misure cautelari richieste, il riconoscimento di una comunione familiare cessata da anni e l'affermazione dell'assenza, anche sul piano della gravità indiziaria, dei presupposti riconducibili al capo di imputazione contestato, per carenza di valore oggettivo degli elementi addotti. È proprio alla luce di questi sviluppi che il mio senso di responsabilità, unito alla coerenza che il ruolo istituzionale mi impone, mi conduce oggi a proseguire con determinazione il mio mandato". "Il 21 dicembre scorso è stata resa pubblica la notizia dell'esistenza di indagini a mio carico da parte della Procura della Repubblica di Ravenna - scrive il sindaco - Prima ancora di essere ascoltato, prima ancora di poter prendere visione di qualsiasi atto, la mia persona, la mia famiglia e la città che rappresento sono state travolte da un attacco di inaudita violenza, culminato in una gogna mediatica senza precedenti, tanto più grave perché maturata in una fase che, per legge e per garanzia dei diritti fondamentali, dovrebbe essere improntata alla riservatezza. In questo contesto, il 5 gennaio ho rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco, già annunciate in Consiglio comunale il 23 dicembre. Una scelta sofferta. I venti giorni previsti dalla legge per l'eventuale ritiro delle dimissioni - sottolinea - hanno rappresentato l'unica condizione di questa decisione: diversamente, non l'avrei mai assunta".

"Per tutelare me stesso e la mia famiglia da questa ingiusta vessazione, ho predisposto 116 querele per diffamazione aggravata a mezzo social network e altro, che presenterò nei prossimi giorni alle Autorità competenti. Il fatto che tali attacchi siano stati rivolti a un rappresentante delle istituzioni democratiche costituisce, in questo scenario, un'ulteriore aggravante"- ha aggiunto Missiroli -. "Ritiro pertanto le dimissioni, richiamando il giuramento prestato, da me come da tutti i membri della Giunta e del Consiglio comunale, con la mano poggiata sulla Costituzione della Repubblica - ha sottolineato - La stessa Costituzione che sancisce in modo chiaro e inequivocabile il principio di presunzione di non colpevolezza, pilastro della giurisprudenza moderna. Ogni forma di tortura, anche mediatica, inflitta prima di una sentenza definitiva, non è giustizia: è violenza arbitraria, che trasforma il dolore in un falso strumento di verità". "Oggi, come un anno e mezzo fa, antepongo l'interesse della città che amo a ogni altra considerazione - aggiunge - Sono certo che l'intero Consiglio comunale, e in particolare la maggioranza di governo, saprà distinguere le pressioni esterne - ingiustificate - dall'impegno assunto con i cittadini nelle elezioni amministrative del 2024. Ogni scelta diversa sarebbe solo il risultato di una pressione psicologica indotta e aprirebbe un precedente pericoloso per i normali processi di legittimazione democratica. Rinunciare al mandato significherebbe condannare Cervia a un commissariamento e a elezioni anticipate, con fratture e tensioni che la città non può permettersi".

