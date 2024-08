AUSL ROMAGNA Il sindaco di Forlì presenta due macchinari diagnostici: "a breve li andrò a visitare da paziente" messaggi di pronta guarigione da diversi esponenti politici regionali

Il sindaco di Forlì presenta due macchinari diagnostici: "a breve li andrò a visitare da paziente".

"Sono qui in duplice veste, da un lato quella di sindaco, con la soddisfazione per un ospedale che è un eccellenza non solo per la città, ma anche per la regione e la nazione, dall'altro perché ho un ospite indesiderato". È la dichiarazione, a sorpresa e senza ulteriori precisazioni sulla natura di questo "ospite", fatta in mattinata dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, durante la cerimonia di presentazione, all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di due nuove Camere Gamma e di una risonanza magnetica nucleare. "A breve, perciò - ha aggiunto Zattini - andrò a visitare da paziente e non da sindaco la nuova risonanza magnetica. Ho la fortuna, per contrastare il problema, di essere nel posto migliore con le persone migliori e la tecnologia migliore. Questo mi permette di sentirmi a casa mia e a mio agio, in un percorso che so apprezzato da tanti concittadini. Dunque avanti così dato che Forlì ha avuto ed avrà una sanità di assoluta eccellenza". Vicinanza bipartisan per Zattini, da poco rieletto sindaco di Forlì, all'annuncio della malattia.

Messaggi di auguri di pronta guarigione sono arrivati dal Pd forlivese, dal candidato di centrosinistra alle regionali e sindaco ravennate Michele De Pascale, dalla deputata e responsabile del coordinamento regionale per Forza Italia, Rosaria Tassinari.

La San Marino Rtv si unisce agli auguri di pronta guarigione al sindaco Zattini.

