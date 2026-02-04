Il sindaco Giannini all'ANSA: "Vannacci è uno stratega. Siamo grandi amici, camerati"

All’indomani dell’uscita del generale Roberto Vannacci dalla Lega a far discutere sono le parole del sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, che in una conversazione telefonica con ANSA rivendica apertamente la propria identità politica e commenta la vicenda.

"Sono nato con la camicia nera e morirò con la camicia nera - commenta e precisa che - proprio oggi indosso una felpa nera della Decima Legio". Giannini, alla guida del Comune dal 2016 e riconfermato per un secondo mandato, raggiungerà proprio oggi pomeriggio Modena per partecipare a un incontro sulla cosiddetta “remigrazione” insieme al generale Roberto Vannacci.

Tra i due, spiega il sindaco, esiste un rapporto di lunga data: "Siamo grandi amici, camerati". Nel corso della conversazione Giannini commenta anche la scelta di Vannacci, definendola "una decisione nell’aria. Sa camminare con le sue gambe – afferma – è un generale, uno stratega, sa come muoversi".

Alla domanda su un suo eventuale coinvolgimento in Futuro nazionale, il sindaco chiarisce la propria posizione: "Non ho ricevuto richieste. Io continuo a fare il sindaco di Pennabilli, fuori dai partiti". Giannini riconosce che l’uscita di Vannacci dal Carroccio potrebbe avere ripercussioni politiche, ma sottolinea come le priorità restino "sicurezza e immigrazione", temi che, a suo dire, incidono anche sui territori dell’entroterra.

Non sarebbe la prima volta che l’azione amministrativa del sindaco suscita discussioni a livello locale. In passato avevano sollevato polemiche con alcune ordinanze comunali, dalle sanzioni per chi accoglie cittadini stranieri senza comunicazione al Comune fino all’introduzione di una benedizione nelle scuole. Provvedimenti che hanno acceso il dibattito anche tra i residenti del borgo legato alla figura del poeta Tonino Guerra.









