Il Sole 24 Ore premia Rimini: primo comune balneare d’Italia per creazione di ricchezza dal turismo

Un valore aggiunto di 1,5 miliardi di euro: è questo il valore aggiunto che il turismo porta a Rimini, confermando la città romagnola come primo comune balneare d’Italia per creazione di ricchezza.

A certificare questi dati l’edizione 2025 del report “La ricchezza dei comuni turistici”, realizzato per il Sole 24 Ore da Sociometrica e che per il terzo anno consecutivo fotografa lo stesso scenario.

Lo studio, elabora i dati Istat relativi al 2024, considerando sia le presenze ufficiali sia le stime legate agli affitti brevi. Il calcolo tiene conto delle spese dei turisti per alloggio, trasporti, commercio, servizi culturali e di intrattenimento, includendo permenanenze in hotel e ricorso ad agenzie viaggi, trasporti e noleggi, fino alle guide e alle attrazioni.Il primato riminese è il risultato di un’offerta “multi-gamma” capace di attrarre visitatori tutto l’anno: cultura, sport, musica, shopping, lavoro, formazione. Una formula vincente, sostenuta anche da investimenti pubblici e dinamiche economiche solide, che continua ad alimentare non solo l’economia dell’ospitalità, ma anche l’intero tessuto economico locale.

Nella speciale classifica dei 100 comuni italiani per ricchezza generata dal turismo, Rimini è seguita da Cavallino-Treporti (1,4 miliardi), Bibione - San Michele al Tagliamento (1,4 miliardi) e Jesolo.









