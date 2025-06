Il sole scalda e in Riviera arrivano i turisti

È ufficiale: l’estate è esplosa con la sua prima vera ondata di calore, e sarà una settimana da bollino rosso. Le temperature schizzeranno fino a 37°C in molte zone d’Italia, con picchi di 40°C nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Tutto merito – o colpa – dell’anticiclone africano, che sta avvolgendo la penisola in una bolla rovente di alta pressione. Il picco massimo in questi giorni soprattutto al Centro-Sud, ma anche città come Milano, Bologna e Roma toccheranno i 34°C. L’afa resterà con noi almeno fino a metà mese. Le città cominciano a svuotarsi e le spiagge a riempirsi, con la Riviera pronta a fare il pieno di turisti.

"L'inizio di stagione in spiaggia sta andando bene - commenta Gabriele Pagliarani -. Dal primo maggio abbiamo lavorato tantissimo, c'è stato un tempo molto molto bello, la gente ha favorito la nostra Riviera. Poi con la fiera del wellness è partita l'esplosione dell'estate, è arrivato questo caldo improvviso e ci sono tante persone che stanno fluendo verso il mare, specialmente gli stranieri. Siamo contenti e che sia di buon auspicio per un'estate 2025 alla grande".

A San Marino, il caldo più intenso è atteso nel weekend, con 34°C previsti a Dogana.







Nel servizio l'intervista a Gabriele Pagliarani e ai turisti

