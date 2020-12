SOLIDARIETÀ "Il sorriso di Willy": il videoclip realizzato in ricordo di Willy Monteiro Duarte Il giovane di 21 anni è stato ucciso, durante un brutale pestaggio, lo scorso 6 settembre a Colleferro.

Una musica toccante, un testo profondo per ritrarre alla perfezione il profilo umano e caratteriale del giovane Willy. Il videoclip, realizzato da Riccardo De Angelis e Mauro Passa è stato creato per ricordare Willy e sensibilizzare sull'argomento in modo che atti del genere non si ripetano.

Grazie all'aiuto degli amici e della famiglia, spiega Riccardo De Angelis, abbiamo potuto anche raccogliere video e foto di Willy che ne ritraessero a pieno il suo carattere gentile e solare.

Il videoclip integrale

Nel servizio l'intervista a Riccardo De Angelis (Regista)

