POLITICA ITALIA Il sottosegretario alla Giustizia Delmastro si dimette "Ho commesso una leggerezza, me ne assumo la responsabilità"

Alla fine è costretto a dimettersi, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, dopo che la vicenda sulla società aperta con la figlia di un prestanome di camorra, quote poi cedute, finisce anche nel mirino della Procura di Roma, che vuole far luce sulla natura dei soldi utilizzati dai Caroccia. “Non ho fatto niente di scorretto – scrive in una nota Delmastro – ho commesso una leggerezza, me ne assumo la responsabilità”. Con lui, effetto domino anche per la capo di Gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi. In mattinata il ministro Nordio, nello studio Sky di Montecitorio, aveva detto che Delmastro avrebbe fatto chiarezza. Poi aveva dribblato le telecamere in attesa fuori. L'idea di Giuseppe Conte di partire subito con le primarie già non piace agli alleati. A fare un'analisi politica, nel centrodestra, ci pensa il vice ministro della Giustizia. Francesco Paolo Sisto.

Nel video le interviste a Carlo Nordio, ministro della Giustizia; Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle; Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra; Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia

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