Il sottosegretario alla Salute Sileri: "Arriveremo a 100mila contagi al giorno"

Ora l'obiettivo è riuscire a non paralizzare il Paese per i tanti, tantissimi in quarantena, come hanno fatto notare alcuni presidenti di Regione, che infatti chiedono al governo di distinguere la durata delle quarantene per i vaccinati con anche il booster e per i non vaccinati. Il sottosegretario alla Salute Sileri si mostra cauto nel rivedere la quarantena, “meglio tra 10 o 15 giorni” poiché, spiega, “andiamo verso i 100mila contagi al giorno. Ma se non vanno tutti in ospedale non vedo il problema”, conclude. Sulla scuola il ministro Bianchi dice che riaprirà in presenza, e che sui focolai decideranno sindaci e Regioni. E mentre il generale Figliuolo dice che scatta dal 10 gennaio la possibilità di fare il terzo richiamo dopo 4 mesi dal secondo, l'Italia raggiunge il 12% di occupazione delle terapie intensive, superando la soglia di allarme del 10%.

E' di 30.810 l'incremento odierno, nel giorno di santo Stefano con oltre 340mila tamponi, il tasso di positività è all'8,9%. Ben 503 i ricoveri in più in area medica (e +37 in terapia intensiva); 142 i decessi. Molto alta l'incidenza anche in Emilia-Romagna, sia pure non indicativa per il minor numero di tamponi processati. 3.482 i nuovi positivi, stabili le terapie intensive, 49 in più i ricoveri nei reparti ordinari. 14 i decessi, nessuno a Rimini, dove però si registrano 412 casi in più (312 sintomatici). E dopo gli oltre ottomila voli cancellati nel fine settimana di Natale per la quarantena Covid del personale di bordo e di terra di numerose compagnie, anche oggi saltati oltre duemila collegamenti aerei: particolarmente colpite Usa e Cina.