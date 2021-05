EMERGENZA SANITARIA Il sottosegretario alla Salute Sileri: "Mascherine all'aperto? Via con 30 milioni di vaccinati" In Emilia Romagna già 60mila prenotazioni per i 55-59enni: nessuna vittima a Piacenza, Ravenna e a Rimini

Secondo il sottosegretario alla Salute Sileri la mascherina all'aperto si potrà togliere quando saranno almeno 30 milioni con almeno una dose di vaccino, ossia metà della popolazione target. Dopo 3 settimane, ha aggiunto, si ha una buona protezione, “dunque anche la mascherina all'aperto dove non c'è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca – ha aggiunto – e rimetterla quando c'è assembramento e rischio”. Il sottosegretario è anche favorevole alla riapertura dei centri commerciali nel fine settimana.

Intanto è di poco più di 5000 l'incremento sui casi totali (5.080), dato l'esiguo numero di tamponi da fine settimana (130.000). Scendono le terapie intensive (2.158, -34; 15.427 ricoveri ordinari, +7), risalgono a quasi 200 le vittime (198, 123.031 totali). In Emilia Romagna partite oggi le prenotazioni, e prime somministrazioni, per i 55-59enni: alle ore 11 fissati già 61mila appuntamenti, un quinto del target totale. Giovedì potranno fissarlo, dai medici di base, i 50-54enni. Sono 471 i nuovi positivi, su poco più di 11mila tamponi; invariate da ieri le terapie intensive (187), lieve aumento per i ricoveri ordinari (1.357, +22). 9 i decessi, nessuno a Piacenza, Ravenna e Rimini, dove sono 49 i casi in più. A Londra si fissano le tappe delle prossime riaperture dal 17 maggio: ristoranti e pub dovrebbero riprendere il servizio all'interno e si potrà ampliare fino a 30 il numero di invitati e ospiti consentiti a matrimoni, funerali, eventi privati. In 24 ore solo 2 i morti per Covid censiti nel Regno Unito.

