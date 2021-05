EMERGENZA SANITARIA Il Sottosegretario alla Salute Sileri: "Mascherine via solo quando metà della popolazione sarà vaccinata" Da oggi tre Regioni in zona bianca. Da domani ristoranti e bar potranno riprendere servizio anche al chiuso a pranzo e a cena

Da oggi in Italia prime tre Regioni bianche: ieri le vittime da Covid sono state 44, non accadeva da ottobre. Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia sono le prime Regioni d'Italia ad entrare in zona bianca, dove cioè il coprifuoco è totalmente abolito. Nel resto della penisola sarà spostato a mezzanotte da lunedì prossimo, 7 giugno. Domani, secondo il programma stabilito dal governo, ristoranti e bar riapriranno a pranzo e a cena anche al chiuso. Ieri le vittime da Covid sono state 44, con un tasso di positività all'1,8%, mai numeri così bassi da ottobre, ed anche in Emilia-Romagna sono scesi sotto 100 i ricoverati in terapia intensiva.

Secondo il portavoce del Comitato tecnico scientifico, Silvio Brusaferro, da metà giugno tutta Italia sarà zona bianca, ma l'invito alla prudenza resta perché, ha spiegato, “non siamo fuori dalla pandemia”. Anche il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, sull'obbligo della mascherina, ritiene che verrà tolto, all'aperto, solo quando metà della popolazione sarà vaccinata, ma in ogni caso servirà comunque, in caso di assembramenti, e sarà bene averla sempre con sé. Da giovedì vaccini a tutte le fasce d'età: atteso per oggi l'ok dell'Agenzia del farmaco per i ragazzi dai 12 ai 15 anni. Nel mondo superata quota 170 milioni di contagiati; i decessi 3 milioni 540 mila, con gli Stati Uniti Paese più colpito, con quasi 600mila decessi. Seguono India e Brasile.

