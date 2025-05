“Il sudario”: teli bianchi in tutta Italia per Gaza. Anche Riccione aderisce

Oggi, sabato 24 maggio, l’Italia si copre simbolicamente di teli bianchi per ricordare le oltre 50.000 vittime civili del conflitto nella Striscia di Gaza. L’iniziativa nazionale, intitolata “Il sudario”, è promossa dallo storico dell’arte Tomaso Montanari e da numerose realtà civiche e culturali.

Lenzuola bianche, simbolo di lutto e cordoglio, vengono esposte in piazze, finestre, balconi, edifici pubblici e privati, accompagnate dall’hashtag #ultimogiornodigaza, per chiedere la fine dei bombardamenti israeliani a Gaza e in Cisgiordania.

Anche Riccione partecipa alla campagna: teli bianchi sono stati appesi alla Residenza comunale, al Palazzo del Turismo e a Villa Mussolini, mentre il ledwall del Palazzo del Turismo mostra l’identità visiva della mobilitazione. L’amministrazione comunale invita tutti a unirsi con un semplice gesto: un lenzuolo bianco alla finestra, per dire no alla guerra e restare umani.