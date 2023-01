ULTIM'ORA Il superlatitante Matteo Messina Denaro arrestato a Palermo

Il superlatitante Matteo Messina Denaro arrestato a Palermo.

Secondo quanto apprende l'Ansa, Matteo Messina Denaro, boss latitante da 30 anni, sarebbe stato arrestato all'interno della clinica privata La Maddalena di Palermo. Il blitz è stato coordinato dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Dopo il blitz, l'ormai ex superlatitante è stato trasferito in una località segreta. Denaro faceva periodicamente controlli in quella struttura, che la scorsa notte durante il blitz del Ros era stata messa in sicurezza con diverse decine di uomini per tutelare tutti gli altri pazienti. Quando è stato arrestato, Messina Denaro non era allettato ma si stava facendo i controlli.

"Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia": così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia". "I miei più vivi ringraziamenti, assieme a quelli di tutto il governo, vanno alle forze di polizia, e in particolare al Ros dei Carabinieri, alla Procura nazionale antimafia e alla Procura di Palermo per la cattura dell'esponente più significativo della criminalità mafiosa", scrive Giorgia Meloni. "Il governo - prosegue il presidente - assicura che la lotta alla criminalità mafiosa proseguirà senza tregua, come dimostra il fatto che il primo provvedimento di questo esecutivo - la difesa del carcere ostativo - ha riguardato proprio questa materia".

"Palermo e la Sicilia stamattina si sono svegliate con la notizia dell'arresto del capomafia Matteo Messina Denaro: questo sarà un giorno che resterà nella storia del nostro Paese. La cattura del boss rappresenta una grande vittoria dello Stato e una svolta nella lotta che le Istituzioni e le Forze dell'ordine portano avanti nel contrasto al potere mafioso. Il mio sentito ringraziamento va ai Carabinieri del Ros, al procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio De Lucia e ai suoi collaboratori che hanno condotto le indagini, e a tutte le donne e tutti gli uomini della Magistratura e delle Forze dell'ordine che, negli anni della latitanza del boss, hanno lavorato senza sosta per raggiungere oggi questo risultato". Lo dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Sulla vicenda interviene anche il sindacato di Polizia Penitenziaria. “L’arresto del capo dei capi della mafia Matteo Messina Denaro deve mettere fine ad ogni ipotesi di revisione del 41 bis innanzitutto per non vanificare il grande lavoro antimafia compiuto”. Ha detto il segretario generale agg. ’O.S.A.P.P, Aldo Di Giacomo.



Nel 2013, a 20 anni dall'inizio della latitanza di Matteo Messina Denaro, San Marino RTV aveva dedicato uno speciale alla storia del boss di Castelvetrano. Quaranta minuti di approfondimento -- con interviste esclusive - a cura del giornalista Gianmarco Morosini, vincitore del Premio Ilaria Alpi, che si è recato nel Palermitano e nel Trapanese nel periodo delle celebrazioni per l'attentato a Falcone. Il Procuratore Aggiunto Teresa Principato, titolare delle indagini per la cattura di Messina Denaro, sottolinea la sua profonda influenza sul tessuto economico del territorio: "Non c'è nulla in cui non abbia una sua parte". Ritenuta, dal magistrato, "assolutamente plausibile" l'ipotesi che il padrino si trovi nascosto proprio nella zona di Castelvetrano. Nello speciale anche il ruolo avuto da Matteo Messina Denaro nella stagione delle stragi di Mafia, e il rapporto tra Massoneria deviata e Cosa Nostra trapanese.





