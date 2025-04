Il tar sospende la delibera della Regione Emilia-Romagna sul fine vita. L'associazione Luca Coscioni: "Non è accettabile"

Il Tar dell'Emilia-Romagna ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dalla consigliera regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini, contro le delibere regionali che regolamentano il suicidio assistito. La decisione del tribunale amministrativo ha fissato al 15 maggio la trattazione collegiale della vicenda, consentendo così un confronto nel merito delle questioni sollevate.

La consigliera Castaldini, che aveva depositato il suo ricorso l'11 marzo, contesta alla Regione Emilia-Romagna di aver agito oltre i propri poteri, approvando a febbraio 2024 delle delibere che, di fatto, permettono l'attuazione del suicidio medicalmente assistito senza un adeguato fondamento legislativo nazionale. "Una delibera regionale non può sostituirsi a una legge nazionale su un tema tanto delicato", ha dichiarato Castaldini, sottolineando anche dubbi sulla composizione della commissione incaricata di valutare le richieste dei pazienti.

Alla sua iniziativa si è affiancato, il 12 aprile, anche il governo, con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della Salute che hanno presentato un analogo ricorso al Tar, richiamando gli stessi profili di legittimità. In attesa che il Tar si pronunci, in Emilia-Romagna si sono conclusi due iter di suicidio assistito e una terza richiesta è attualmente in fase di valutazione, segnando un'applicazione concreta delle delibere ora sospese.

Il sostegno politico a Castaldini è arrivato forte anche da Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, che ha definito "irresponsabile" il tentativo delle Regioni di intervenire su una materia così delicata senza una cornice normativa nazionale, parlando di un'iniziativa "incostituzionale" e attribuendo una "gravissima colpa morale" agli esponenti della sinistra che hanno sostenuto la delibera regionale.

Di parere opposto è invece l'Associazione Luca Coscioni, da anni in prima linea sul tema del fine vita. Filomena Gallo, segretaria dell'associazione e avvocata, ha ricordato che la sentenza Cappato della Corte costituzionale del 2019 ha già stabilito i presupposti per l'accesso al suicidio assistito, indipendentemente da leggi regionali o ulteriori provvedimenti amministrativi. "La Costituzione garantisce già questo diritto", ha sottolineato Gallo, spiegando che la delibera regionale tentava solo di rendere più chiari e rapidi i tempi di risposta da parte delle strutture sanitarie, evitando così ulteriori sofferenze e contenziosi giudiziari.

"Questi atti - aggiunge - mirano a fornire rispetto della scelta del malato che non può attendere dai 6 mesi ai 2 anni per sapere se potrà porre fine alla sue sofferenze. Inoltre, evitano contenziosi con le aziende sanitarie ed evitano spese legali per le Regioni. Chiedere e ottenere la sospensiva della delibera in vigore non significa bloccare la sentenza 242/19, non è possibile infatti disattendere il dettato costituzionale. Si ha solo l'effetto di eliminare l'adempimento di quei tempi certi per il servizio sanitario regionale che la delibera tentava di introdurre nella Regione Emilia-Romagna, per garantire il rispetto delle volontà delle persone che si trovano in condizioni di sofferenza e vogliono accedere alla morte assistita. In ogni caso, dove ci saranno ritardi nelle risposte ai malati ritorneremo nei tribunali a difesa delle persone".