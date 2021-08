MEETING21 Il titolo del prossimo Meeting sarà "Una passione per l'uomo" Dal 20 al 25 agosto 2022. Il bilancio del presidente Scholz: "Edizione coraggiosa e molto partecipata. Confronto politico non urlato, ci ha reso felici"

Già annunciato il titolo della prossima edizione del Meeting, la 43esima, che si svolgerà sempre qui in Fiera dal 20 al 25 agosto 2022. “Una passione per l'uomo”, questo il titolo dell'edizione 2022 del Meeting. Quest'anno va in archivio col plauso del presidente della Fondazione Bernard Scholz. I primi a proporre la propria riflessione sul titolo di quest'anno sono stati Papa Francesco e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto in collegamento nella prima giornata. Anche la tragedia dell'Afghanistan si è imposta prepotentemente al centro di numerosi incontri, evidenziando come libertà e democrazia siano tutt'altro che scontate. Tanti i protagonisti che hanno preso parte agli oltre 70 incontri, trasmessi in forma digitale e televisiva, nonostante il Meeting sia tornato in presenza: una scelta coraggiosa, ma gestita grazie ad un'applicazione nella quale scaricare i dati del proprio Green Pass - funzionava anche quello sammarinese -, o sottoponendosi al tampone rapido per poter entrare in sicurezza. Oltre 250mila persone hanno seguito gli incontri sui canali digitali, 80mila le presenze direttamente in Fiera. Senza contare i 1.700 volontari, che ogni anno costituiscono la vera spina dorsale del Meeting.

Nel video l'intervista a Bernard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli

