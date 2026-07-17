PROSPETTIVE Il turismo che cambia: dibattito a Rimini sul futuro dell'accoglienza in Riviera Hanno partecipato il sindaco Sadegholvaad e due esperti del settore: Mauro Santinato e Giovannino Montanari

Dalla destagionalizzazione alle nuove esigenze dei visitatori, dall'innovazione del prodotto spiaggia alle infrastrutture. Il futuro del turismo a Rimini e nella Riviera al centro di un dibattito con il sindaco Jamil Sadegholvaad e due esperti del settore, Mauro Santinato e Giovannino Montanari.

Un confronto a tratti anche acceso: il primo cittadino ha rivendicato la capacità della città di attrarre, anche grazie al polo fieristico, presenze non solo durante l'estate. Ma ha anche auspicato un maggior adattamento a un modello di vacanza non più solo spiaggia-centrico, aprendo a servizi come le piscine sull'arenile. E sulla fiera ha lanciato l'allarme: "Se noi non ampliamo la fiera, il rischio concreto di perdere alcune manifestazioni fieristiche è dietro l'angolo".

L'intervento più critico quello di Santinato, consulente alberghiero di Teamwork, che sostiene la mancanza di riqualificazione delle strutture negli ultimi anni. "Quando noi prendiamo come misurazione di una destinazione le presenze, le presenze non ci dicono nulla di quella destinazione, della redditività delle imprese. Se ogni anno dichiariamo che le cose vanno bene e ogni anno chiudiamo 10 o 15 alberghi, una domanda ce la dovremmo porre", ha affermato.

Infine secondo il tour operator Montanari, il futuro dipende anche dalla capacità di attrarre grandi capitali e investimenti a lungo termine anche esteri. E una spinta in questo senso potrebbe arrivare dai bandi per le concessioni balneari.

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