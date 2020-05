IPOTESI DI PROTOCOLLO Il turismo che verrà: un ombrellone ogni 10 metri quadrati, servizi ristorazione in “delivery”

Il turismo che verrà: un ombrellone ogni 10 metri quadrati, servizi ristorazione in “delivery”.

L'Emilia-Romagna sta predisponendo un protocollo per alberghi e stabilimenti balneari della riviera, come anticipato dall'edizione bolognese di Repubblica. Per ogni ombrellone è prevista un'area di 10,5 metri quadrati, dunque uno spazio doppio rispetto al solito. I percorsi per ingresso e uscita clienti dovranno essere separati. Possibili gli ingressi contingentati con prenotazioni via mail o telefono, così come servizio bar e ristorante direttamente all'ombrellone. Si tratta di "testi non ancora definiti", ma di "ipotesi" ancora "da discutere e da validare" con le autorità sanitarie, precisa all'Ansa Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo. Qualcosa di più certo si avrà per "metà maggio". Tra le norme che spiccano anche la chiusura notturna degli stabilimenti (per la pulizia) mentre per le spiagge libere si prevede l'affidamento di gestione ai Comuni con personale ad hoc e la possibilità di contingentare gli ingressi.



I più letti della settimana: