Il turismo dell'Emilia Romagna si presenta a Londra

L'offerta turistica dell'Emilia-Romagna si presenta dal 4 al 6 novembre a Londra in occasione del World Travel Market. Saranno 27 gli operatori turistici regionali ospitati.

A caratterizzare l'area riservata alla regione, immagini che valorizzano i territori e i prodotti turistici regionali, 'Parma Capitale Italiana della Cultura 2020', le iniziative previste nel 2020-2021 per i 100 anni dalla nascita del regista Federico Fellini, i 200 anni dalla nascita del padre della cucina regionale italiana Pellegrino Artusi, i 250 anni dal soggiorno a Bologna di Wolfgang Amadeus Mozart, l'avvicinarsi, nel 2021, dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

"Possiamo vincere la sfida di aumentare ulteriormente i turisti in arrivo dal mercato delle vacanze del Regno Unito - commenta l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini - mettendo in campo quel mix unico di cultura e storia, tradizioni ed eccellenze, vacanza attiva, wellness ed enogastronomia che rendono il viaggio in Emilia-Romagna un'esperienza".

Sono buoni i dati riferiti al mercato turistico del Regno Unito da gennaio ad agosto 2019, con arrivi e presenze in aumento (+4,8% e +5,6%), che si aggiungono ai positivi risultati del 2018 (+3,4% di arrivi e +3,8% di presenze).