NATIVITÀ Il viaggio nei più bei presepi dell'Emilia-Romagna (1^ parte)

Sono in tanti coloro che credono che non sia veramente Natale finché non si visita un presepio: la rappresentazione della Natività è una tradizione molto sentita in Emilia-Romagna, per cui ci si può imbattere in allestimenti curiosi ed emozionanti lungo tutta la via Emilia.

Nel video i presepi di Predappio, Longiano, Gambettola, Bellaria e Rimini

