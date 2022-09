ELEZIONI2022 Il voto in Italia, sondaggio Youtrend, centrodestra sempre nettamente avanti Fratelli d'Italia primo partito, seguito dal Pd: molto più distaccata la Lega

A tre settimane dal voto in Italia i sondaggi danno sempre per grande favorito il centrodestra. Secondo l'ultimo sondaggio Youtrend, se si votasse oggi, la coalizione di centrodestra, da una settimana fa, arretra leggermente al 47,3% (era al 48,5%), ma sempre nettamente avanti sul centrosinistra, che è al 28,5% (era al 29,5%). Primo partito Fratelli d'Italia al 24,2%, seguito dal Partito Democratico al 21,9%. La Lega segue distaccata al 13,5%. Matteo Salvini torna a parlare di Russia: “Al posto delle sanzioni, che dovevano danneggiare i russi – ha detto in un incontro a Bolzano – sarebbe meglio proteggere gli italiani e gli europei con uno scudo, un paracadute. L'unica emergenza in questo momento si chiama bolletta luce e gas”, ha aggiunto. Silvio Berlusconi, a proposito di Europa, ribadisce la vicinanza di Forza Italia al Partito Popolare Europeo. Tra i candidati all'estero, per il Partito Democratico, c'è il virologo professor Andrea Crisanti, che spiega la sua scelta alla stampa estera: “Ero iscritto alla Fgc quando c'era Berlinguer”, ha puntualizzato.

Nel video gli interventi di Silvio Berlusconi, presidente Forza Italia, e del professor Andrea Crisanti, candidato collegio estero Partito Democratico

