MOGADISCIO Ilaria Alpi e Miran Hrovatin: 30 anni dagli omicidi Il 20 marzo 1994 la giornalista e l'operatore della Rai furono uccisi a Mogadiscio, e ancora oggi non si sa perché

Era una domenica, quel 20 marzo 1994. 30 anni fa la giornalista Ilaria Alpi venne assassinata a Mogadiscio, insieme al suo operatore Miran Hrovatin: la troupe del Tg3 fu freddata nella zona nord della città mentre lavorava a un'inchiesta sui traffici illeciti di armi e rifiuti tossici tra la Somalia e l'Italia. “Cercavano riscontri – ha ricordato il Capo dello Stato Sergio Mattarella- su una pista che avrebbe potuto portare a svelare traffici ignobili". Ed ha ricordato il prezzo pagato nell'esercizio di un diritto, quello all'informazione, che è "un presidio essenziale alla libertà di tutti e un pilastro su cui si regge la vita democratica”. Il Capo dello Stato si è unito alla richiesta di ricostruire i fatti di quel 20 marzo.

Dopo una lunga e controversa vicenda, infatti, che ha coinvolto commissioni parlamentari, presunti tentativi di depistaggio, incarcerazioni, assoluzioni e richieste d'archiviazione, "la battaglia per la verità va avanti" questo il senso di una iniziativa organizzata alla Camera, per rilanciare l'impegno a non archiviare, per proseguire la ricerca della verità.

"Abbiamo chiesto e ottenuto la disponibilità a un incontro dal procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi Walter - annuncia Walter Verini, capogruppo del Partito Democratico in commissione Antimafia - per fornire tutti i tasselli utili, anzi necessari per sostanziare la richiesta di non archiviare la vicenda: ci sono gli elementi per raggiungere la verità e la giustizia”. Ed è la premier Meloni a ricordare lo spessore professionale della giornalista, ricordando come la lontananza dalla verità sia una ferita per l'Italia.

Tante le iniziative per ricordarla, in tutta Italia. Riccione, città che ha ospitato per tanti anni il premio giornalistico a lei dedicato, questa sera propone la presentazione del libro di Pasquale D’Alessio, "Occhi scritti. Orazione civile sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin", che racconta in forma poetica ma anche con documenti i loro ultimi istanti di vita e presenta alcune dichiarazioni di Luciana Alpi, mamma di Ilaria, morta nel 2018 senza conoscere quella verità a cui aveva dedicato 24 anni della sua vita.



