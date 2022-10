IL NUOVO PARLAMENTO Ilaria Cucchi: "Lotterò per i diritti che sono sempre all'ultimo posto" Giovedì si insediano le Camere, tra i neo eletti la senatrice di Alleanza Verdi-Sinistra

Da oggi via alle registrazioni dei nuovi parlamentari, che si riuniranno per la prima volta giovedì. Sono stati ridotti di un terzo, ma sono pur sempre di 400 deputati (da 630 che erano) e 200 senatori (contro 315). Tra questi ultimi, anche la neo eletta senatrice Ilaria Cucchi. Camera e Senato, in questi giorni adattati alle nuove esigenze, con maggiori spazi a disposizione dei parlamentari, sono chiamati subito a eleggere i rispettivi presidenti, e subito dopo i capigruppo, per iniziare le consultazioni al Quirinale e giungere così al conferimento di un incarico per la formazione del governo. La più accreditata a riceverlo è Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia ora primo partito del Paese, vincitore delle elezioni. Oggi riunita l'assemblea degli eletti, con Meloni che ha promesso di dar vita “a un governo autorevole e di altissimo livello, che parta dalle competenze. Non ci ispiriamo a nessuno – ha aggiunto – vorremmo essere noi domani un modello di ispirazione per gli altri”. A proposito di Camera e Senato, nomi quasi certi Riccardo Molinari, per la presidenza di Montecitorio, già capogruppo della Lega, o in alternativa Giancarlo Giorgetti, e Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia al Senato. Silvio Berlusconi vorrebbe un incarico di primo piano per la fedelissima Licia Ronzulli, Matteo Salvini punta sempre al Viminale, magari non per sé ma per Giulia Bongiorno. Antonio Tajani pare destinato agli Esteri o alla Difesa, mentre alla Giustizia spunta il nome della presidente uscente del Senato Casellati, e molto quotato per la Sanità ora è Guido Bertolaso.

Nel video l'intervista a Ilaria Cucchi, senatrice Alleanza Verdi-Sinistra

