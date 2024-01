Ilaria Salis: Meloni sente Orban

Il governo italiano si sta muovendo per trovare una soluzione al caso di Ilaria Salis. L'obiettivo è ottenere pene alternative da scontare in Italia. Giorgia Meloni sente al telefono il primo ministro ungherese Viktor Orban "nel pieno rispetto dell'indipendenza e autonomia della magistratura ungherese". E mentre il ministro degli Esteri Tajani chiarisce che il governo Orban non decide sui processi e Lollobrigida non commenta foto che non ha visto, La Russa è più netto. "Imputazione eccessiva. Salis è in condizioni di umiliazione ed è giusto intervenire", dice.

Opposizioni all'attacco con la risposta della Schlein a Lollobrigida: Lui non ha visto le foto "ma tutta Europa sì". E il padre di Ilaria intanto denuncia 'i tentativi di screditare' la figlia: 'c'è chi fa girare foto di un reato per il quale mia figlia non è accusata'. Si attiva il Garante dei detenuti.

