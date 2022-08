Ilary Blasi perde il gatto quando è in vacanza in Croazia. Lo ritrova grazie a una storia Instagram

"Aiutatemi a ritrovare Alfio, il mio gatto Sphynx, si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia". È l'appello Instagram di oggi 26 agosto della conduttrice televisiva Ilary Blasi, che durante la sua vacanza in Croazia ha perso il suo amato gatto nudo. Ha pubblicato anche un numero di telefono da chiamare con prefisso di Milano, probabilmente di qualche suo collaboratore. Non ha dovuto aspettare molto perché la vicenda si concludesse nel migliore dei modi. Successivamente, infatti, ha pubblicato un'altra storia Instagram: "Grazie a tutti! Alfio è stato trovato, in particolare voglio ringraziare la Dott.ssa Sangiorgio e la signora Alessandra".

