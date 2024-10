POLITICA ITALIA Immigrati in Albania, tutto da rifare: per i giudici devono tornare in Italia Lega in piazza per il processo a Salvini. Emma Bonino in terapia intensiva

La sezione immigrazione del Tribunale di Roma dice no al trattenimento dei 12 migranti detenuti nei nuovi centri di permanenza per il rimpatrio in Albania. Erano 16, ma 2 sono risultati minori e altri 2 casi vulnerabili. Ma neanche questi 12 potranno restare, secondo i giudici i due Paesi da cui provengono, ossia Bangladesh e Egitto, non sono considerati Paesi sicuri, e lo stato di libertà potrà essere acquisito solo in Italia, dove dunque dovranno essere accompagnati già domani.

Il governo annuncia ricorsi, insorge la Lega, che già si trova in piazza a Palermo per protestare contro il processo a Matteo Salvini, imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Presenti anche i ministri Giorgetti, Calderoli e Valditara, per la segretaria del Pd Elly Schlein è “gravissimo” che i ministri scendano in piazza contro i magistrati.

Processo aggiornato al 20 dicembre, quando è attesa la sentenza, e la replica all'arringa dell'avvocata che difende Salvini, Giulia Bongiorno, la quale ha attaccato Open Arms: “Ha preferito bighellonare – ha detto in Aula – anziché andare nel suo Stato di bandiera, la Spagna”.

La presidente del Consiglio Meloni è in Medio Oriente, dopo l'incontro col re di Giordania è arrivata in Libano, dal primo ministro Mikati, ma ha anche incontrato il comandante della missione bilaterale italiana, colonnello Vitulano, al quale ha espresso vicinanza, come a tutta la missione di Unifil. Mondo politico infine in apprensione per Emma Bonino, che ha accusato difficoltà respiratorie ed è stata ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva. Le sue condizioni vengono comunque date in miglioramento, dice l'ufficio stampa di Più Europa.

