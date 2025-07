Immigrazione clandestina: due arresti a Rimini nell’ambito di controlli sul lavoro irregolare

Due donne di origine rumena sono state arrestate a Rimini nel corso di un’operazione congiunta finalizzata al contrasto del lavoro irregolare e dell’immigrazione clandestina.

L’intervento è stato condotto dalla Polizia di Frontiera e dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Rimini, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri. L’attività ispettiva - fanno sapere i militari in una nota - ha interessato due strutture alberghiere situate nel comune di Rimini, entrambe riconducibili alla medesima società. Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno identificato due donne impiegate nei servizi di cucina. Le stesse, alla richiesta dei documenti, hanno presentato carte d’identità rumene apparentemente in regola e valide per l’espatrio.

Tuttavia, successivi accertamenti – condotti in collaborazione con le Autorità rumene attraverso il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia – hanno rivelato che i documenti erano abilmente contraffatti. Le due donne sono state quindi arrestate per i reati di possesso di documenti di identificazione validi per l’espatrio falsificati (art. 497 bis, comma 1, c.p.) e falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità personale (art. 495 c.p.).

Questa mattina l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria e le due cittadine straniere sono state affidate al locale Ufficio Immigrazione per l'avvio delle procedure di espulsione dal territorio nazionale.

Proseguono intanto gli accertamenti da parte della Divisione Amministrativa della Questura e del Nucleo Ispettivo dei Carabinieri per verificare la presenza di ulteriori irregolarità amministrative a carico delle strutture alberghiere controllate.