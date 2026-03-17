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Immigrazione irregolare a Rimini, 13 espulsioni e 23 provvedimenti nei primi tre mesi

Controlli rafforzati: accompagnamenti alla frontiera, partenze volontarie e trattenimenti nei Cpr

17 mar 2026
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Sono 23 i provvedimenti complessivi eseguiti dall’inizio dell’anno nel riminese nell’ambito del contrasto all’immigrazione irregolare, con 13 espulsioni di cittadini stranieri presenti senza titolo sul territorio. I dati emergono dall’intensificazione dei controlli disposta dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con il coinvolgimento di Questura, forze di polizia e Polizia Locale.

Nel dettaglio, sette persone, ritenute socialmente pericolose, sono state accompagnate coattivamente alla frontiera, mentre sei hanno lasciato autonomamente il Paese attraverso i provvedimenti di partenza volontaria. A queste si aggiunge un’espulsione disposta dall’Autorità giudiziaria come misura alternativa alla detenzione.

Parallelamente, sono stati eseguiti nove trattenimenti nei Centri di permanenza per i rimpatri nei confronti di stranieri privi di documenti e considerati pericolosi, oltre a tre casi riguardanti richiedenti asilo con precedenti penali.




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