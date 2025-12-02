TV LIVE ·
Imola, ferita sull’A14 e incapace di volare: poiana salvata dalla Polizia di Stato di Forlì

Il rapace, colpito da un mezzo pesante, è stato messo in sicurezza e affidato ai volontari per le cure veterinarie.

2 dic 2025
Si trovava in pericolo lungo l’autostrada A14, incapace di tornare a volare dopo lo scontro con un mezzo pesante, quando gli agenti della Polizia di Stato di Forlì l’hanno tratta in salvo. L’intervento che ha portato in salvo una poiana ferita è avvenuto nei giorni scorsi, all’altezza dello svincolo di Imola (BO) in direzione nord, dove un camionista aveva segnalato di aver accidentalmente colpito il rapace con il parabrezza del suo TIR, incrinandolo in più punti.

Nonostante lo spavento, l’uomo è riuscito a mantenere il controllo del mezzo e ad accostare in sicurezza. La poiana, ferita e immobile sull’asfalto, rischiava di essere travolta dai veicoli in transito. Gli agenti della Stradale, giunti rapidamente sul posto, hanno quindi posizionato l’auto di servizio per proteggerla, attivando le segnalazioni di emergenza.

Con delicatezza l’hanno poi raccolta e adagiata in una scatola di cartone, utilizzata come riparo provvisorio. Poco dopo sono arrivati i volontari del soccorso animali, che hanno preso in carico il rapace per sottoporlo alle cure veterinarie. Grazie al tempestivo intervento, la poiana potrà presto tornare a spiegare le ali e riprendere il volo.




