CARABINIERI Imola: simula malore per farsi dare un passaggio in ambulanza, denunciato meno di un mese fa identico episodio. Protagonisti due milanesi a Coriano

Imola: simula malore per farsi dare un passaggio in ambulanza, denunciato.

Dicendo di stare male, ha chiamato un'ambulanza e si è fatto portare in ospedale ma, una volta arrivato al pronto soccorso, ha ammesso che voleva 'solo un passaggio per raggiungere il distributore automatico e comprarsi una bibita'. E' successo a Imola, nel Bolognese, dove un trentenne è stato denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio. A chiedere l'intervento dei militari sono stati i sanitari dell'ospedale Santa Maria della Scaletta, che hanno segnalato l'episodio appena successo.

Meno di un mese fa lo stesso episodio a Coriano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: