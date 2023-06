OMICIDIO GIULIA TRAMONTANO Impagnatiello al gip: "Ho ucciso Giulia perchè ero stressato" La Madre di Impagnatiello in lacrime, in una intervista in tv: "Mio figlio è un mostro"



'Ho ucciso Giulia perché ero stressato dalla situazione con le due ragazze e perché altri ne sono venuti a conoscenza. L'unica forma di pentimento che avrebbe un senso è uccidermi'. Queste le parole di Alessandro Impagnatiello al gip dopo aver confessato l'omicidio di Giulia Tramontano, la fidanzata incinta di 7 mesi. Confermato il carcere, esclusa la premeditazione. In lacrime la madre in tv: 'Mio figlio è un mostro. Io chiedo perdono, da madre, a tutta la famiglia per aver fatto un figlio così. Alessandro pagherà, ma è imperdonabile'. Dolore e rabbia a Senago, in tanti portano fiori davanti alla casa di Giulia.

