AMBIENTE Impianti manomessi: ritirata la patente a sei autotrasportatori a Rimini Nord

Emissioni dei gas di scarico oltre il limite e dispositivi per il controllo della velocità manomessi. Sono queste le motivazioni che hanno portato la Polizia Stradale di Riccione a ritirare la patente a 6 autotrasportatori durante dei controlli effettuati in uscita al casello di Rimini Nord.

In particolare due camionisti avevano installato un dispositivo nel loro serbatoio che evitava di addizionare il carburante con il liquido “AdBlue”, obbligatorio per legge, che permette di ridurre le emissioni di scarico dei veicoli diesel fino al 90%. Con una manomissione della centralina nei mezzi veniva simulato l'impiego dell'additivo, senza che venisse effettivamente utilizzato, con conseguente aumento di emissioni inquinanti da parte dei veicoli. Per i guidatori è scattata una sanzione di duemila euro, oltre al ritiro della patente ed il fermo del complesso di veicoli.

Altri quattro autotrasportatori avevano invece manomesso il cronotachigrafo digitale per eludere i controlli sulla velocità e sui tempi di guida, attraverso un magnete adagiato nei pressi del quadro comandi. Scattato per i camionisti il ritiro della patente, per un periodo che può arrivare fino a tre mesi, oltre ad una sanzione di 1736 euro.



