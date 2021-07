SIT-IN Impossibile catturare il capriolo nell'aeroporto. Gli ambientalisti protestano contro l'abbattimento

Fallito il tentativo di catturare e liberare il capriolo che da più di un anno vive all'interno dei confini dell'aeroporto di Miramare. L'animale è sempre sfuggito agli addetti incaricati di sedarlo. Per l'operazione era stato messo in campo il 7° Reggimento Aviazione dell'esercito Vega, che però non ha avuto successo. Ora l'unica soluzione attuabile, ha spiegato il presidente della provincia di Rimini Riziero Santi, sembra essere l'abbattimento del capriolo, una decisione che ha scatenato proteste da parte degli animalisti, che ieri sera si sono riuniti davanti all'aeroporto per protestare contro la decisione. Per ora l'abbattimento è stato sospeso, in attesa di una nuova decisione.

