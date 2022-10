Imprese Demaniali, Vanni: “Confidiamo che un Governo politico sia più aperto alle nostre istanze”

Certezze ed equità. A chiederle è Confartigianato Imprese Demaniali che alla fiera di Rimini, ha chiamato a raccolta gli associati per fare il punto sull'incertezza che affligge le imprese. “Il Governo uscente per noi è stato una grande delusione, - ha affermato il Presidente Mauro Vanni - perchè ha affrontato superficialmente il rapporto con un il nostro settore. Ora ci aspetta un Governo politico, i presupposti sono buoni. Se saranno coerenti, una soluzione la si potrà trovare. Vogliamo solo poter fare il nostro lavoro”.

I legali interpellati hanno ribadito che l’applicazione dell’art. 12 della Legge Bolkestein è una prospettiva certa, ma che la Legge Delega è stata scritta frettolosamente e la sua incompletezza deve essere oggetto di confronto fra categorie e Governo. L’On Andrea Gnassi ha sottolineato la sua disponibilità ad un lavoro serio e responsabile, perché l’ambito è di fondamentale valore per il Paese e per il territorio.