FUTURO Imprese e intelligenza artificiale: ecco l'economia algoritmica, guida all'innovazione di oggi "Non basta più utilizzare l'intelligenza artificiale - afferma Alfredo De Massis - ma bisognerà essere in grado di governarla e di farlo bene"

Come stanno cambiando l'economia e l'organizzazione delle aziende dopo l'enorme sviluppo dell'intelligenza artificiale? Gli esperti parlano di "economia algoritmica". Ad anticipare l'innovazione, che è già realtà, è Alfredo De Massis, docente ed esperto di imprenditorialità e family business.



"L'economia algoritmica - spiega De Massis - è una nuova fase che sta vivendo l'economia italiana e mondiale. Abbiamo vissuto una prima fase, spesso definita di 'economia industriale'. Quindi un'economia in cui il principale fattore competitivo per le imprese era il capitale fisico: fabbriche, macchinari, impianti. Poi siamo passati ad una fase successiva di 'economia digitale' in cui il valore si è spostato sui dati. Oggi stiamo entrando in quella che definisco, alla luce dei miei studi, l'economia algoritmica. Da soli i dati non bastano più. Il vero valore nasce dagli algoritmi che interpretano questi dati, che formulano raccomandazioni, che prendono decisioni o, addirittura, che agiscono in autonomia in moltissimi processi aziendali".

"Pensiamo - prosegue lo studioso - ad esempio a un algoritmo che seleziona i candidati per un'assunzione, che ci suggerisce di fare un investimento in un'area piuttosto che in un'altra oppure che determina un prezzo o supporta una diagnosi medica. L'algoritmo non è più soltanto uno strumento; oggi diventa parte del processo decisionale di un'impresa o di un imprenditore. Secondo me, dobbiamo iniziare a chiederci chi governerà questi algoritmi, con quali dati sono stati addestrati, chi ne verificherà gli output e chi risponderà se essi sbaglieranno. La competitività futura non dipenderà soltanto dall'avere gli algoritmi migliori, ma dalla capacità di renderli trasparenti, controllabili e affidabili. Recentemente vi è stata un'evoluzione normativa, il 2 agosto scorso, con l'AI Act europeo: prevede che le persone debbano sapere quando stanno interagendo con un sistema di intelligenza artificiale. Questo tipo di evoluzione sancisce davvero l'ingresso nell'economia algoritmica. Non basta più utilizzare l'intelligenza artificiale, ma bisognerà essere in grado di governarla e, auspicabilmente, di governarla bene".

Nel video l'intervista ad Alfredo De Massis, docente ed esperto di imprenditorialità e family business

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