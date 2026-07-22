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In 30 anni retribuzioni in calo dell'1,6% in Italia, mentre la media Ocse segna un +35%

Il quadro tracciato dall'Ufficio parlamentare di bilancio fotografa un'Italia rimasta indietro rispetto alle altre economie avanzate

di Maria Letizia Camparsi
22 lug 2026

Una generazione che lavora, ma fatica sempre di più a sognare. In Italia i dati sull'occupazione sono vicini ai massimi storici, 63%, ma se si guarda agli stipendi non si muove una foglia da 36 anni: il risultato è un potere d'acquisto sempre più debole. Quelli che una volta erano step quasi scontati nella vita – acquistare una casa, matrimonio, figli – ora, per tanti diventano sogni difficile da realizzare. La realtà è dura da guardare in faccia: trent'anni di lavoro senza un vero aumento della ricchezza per chi vive di stipendio. Anzi, c'è una diminuzione. È il quadro tracciato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che fotografa un'Italia rimasta indietro rispetto alle altre economie avanzate.

Dal 1990 a oggi, le retribuzioni reali dei lavoratori dipendenti – ovvero il potere d'acquisto effettivo della paga - sono diminuite dell'1,6%, mentre la media dei Paesi Ocse è cresciuta del 35%. Negli Stati Uniti l'incremento supera addirittura il 50%, nel Regno Unito ci si avvicina. Se poi si includono nel calcolo anche il part time e i rapporti di lavoro discontinui, il bilancio allora peggiora ulteriormente: gli stipendi reali calano del 6,6%. A pagare il prezzo più alto sono i redditi più bassi, mentre solo la fascia più ricca riesce, seppur di poco, a difendere il proprio potere d'acquisto dall'inflazione.

Dietro questa stagnazione ci sono soprattutto due fenomeni: da una parte l'espansione del settore dei servizi, dove salari e tutele sono mediamente inferiori, e una contrazione del numero di lavoratori nel settore industriale; dall'altra il forte aumento del lavoro a tempo parziale, spesso non scelto ma imposto dalle esigenze di mercato o della vita familiare. In questi anni il fisco ha cercato di contenere le difficoltà alleggerendo l'Irpef per i redditi medio-bassi. Un intervento che ha limitato le perdite per molte famiglie, ma che, sottolinea l'Upb, non può risolvere il problema alla radice. La curva in impennata dell'Irpef tassa meno i redditi più bassi e compensa con quelli più alti, ma anche qui ormai non c'è più nulla da togliere.

Le tasse poi redistribuiscono il reddito, ma non lo creano. E senza una crescita della produttività e degli stipendi, il rischio è quello di un Paese che rimane indietro, in cui il lavoro basta sempre meno per garantire benessere, prospettive e una reale capacità di spesa.




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