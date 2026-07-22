LAVORO In 30 anni retribuzioni in calo dell'1,6% in Italia, mentre la media Ocse segna un +35% Il quadro tracciato dall'Ufficio parlamentare di bilancio fotografa un'Italia rimasta indietro rispetto alle altre economie avanzate

Una generazione che lavora, ma fatica sempre di più a sognare. In Italia i dati sull'occupazione sono vicini ai massimi storici, 63%, ma se si guarda agli stipendi non si muove una foglia da 36 anni: il risultato è un potere d'acquisto sempre più debole. Quelli che una volta erano step quasi scontati nella vita – acquistare una casa, matrimonio, figli – ora, per tanti diventano sogni difficile da realizzare. La realtà è dura da guardare in faccia: trent'anni di lavoro senza un vero aumento della ricchezza per chi vive di stipendio. Anzi, c'è una diminuzione. È il quadro tracciato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che fotografa un'Italia rimasta indietro rispetto alle altre economie avanzate.

Dal 1990 a oggi, le retribuzioni reali dei lavoratori dipendenti – ovvero il potere d'acquisto effettivo della paga - sono diminuite dell'1,6%, mentre la media dei Paesi Ocse è cresciuta del 35%. Negli Stati Uniti l'incremento supera addirittura il 50%, nel Regno Unito ci si avvicina. Se poi si includono nel calcolo anche il part time e i rapporti di lavoro discontinui, il bilancio allora peggiora ulteriormente: gli stipendi reali calano del 6,6%. A pagare il prezzo più alto sono i redditi più bassi, mentre solo la fascia più ricca riesce, seppur di poco, a difendere il proprio potere d'acquisto dall'inflazione.

Dietro questa stagnazione ci sono soprattutto due fenomeni: da una parte l'espansione del settore dei servizi, dove salari e tutele sono mediamente inferiori, e una contrazione del numero di lavoratori nel settore industriale; dall'altra il forte aumento del lavoro a tempo parziale, spesso non scelto ma imposto dalle esigenze di mercato o della vita familiare. In questi anni il fisco ha cercato di contenere le difficoltà alleggerendo l'Irpef per i redditi medio-bassi. Un intervento che ha limitato le perdite per molte famiglie, ma che, sottolinea l'Upb, non può risolvere il problema alla radice. La curva in impennata dell'Irpef tassa meno i redditi più bassi e compensa con quelli più alti, ma anche qui ormai non c'è più nulla da togliere.

Le tasse poi redistribuiscono il reddito, ma non lo creano. E senza una crescita della produttività e degli stipendi, il rischio è quello di un Paese che rimane indietro, in cui il lavoro basta sempre meno per garantire benessere, prospettive e una reale capacità di spesa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: