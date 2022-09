In A14 con figli, cocaina e pistola: arrestato 48enne a Forlì

La Polizia di Stato di Forlì ha arrestato un 48enne, sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di droga a bordo della sua auto. È accaduto mercoledì sera lungo l’autostrada A14, quando una pattuglia della Sottosezione Autostradale di Forlì lo ha fermato per un controllo nei pressi del casello del capoluogo. L’uomo, che viaggiava insieme ai due figli, è apparso subito nervoso e restio a far controllare la macchina ai poliziotti, che quindi lo hanno portato subito in caserma per passarla al setaccio. Non si sbagliavano: occultato sotto la ruota di scorta hanno trovato un grande involucro ricoperto di cellophane, che gli esami di laboratorio hanno confermato essere oltre un chilo di cocaina. Sotto il sedile posteriore, inoltre, l'uomo nascondeva una piccola pistola pronta a far fuoco, con matricola abrasa e caricatore pieno. Per l’uomo è subito scattato l’arresto, mentre lo stupefacente, che una volta lanciato sulle piazze di spaccio avrebbe potuto fruttare fino a 90mila euro, e l’arma sono stati sequestrati, insieme a 750 euro in contanti di cui lui aveva disponibilità.