EMERGENZA SANITARIA In arancione scuro tutti i Comuni del bolognese, fino al 14 marzo Ricerca Iss: scovate varianti inglese e brasiliana nelle acque reflue di Umbria e Abruzzo

Il governo Draghi prepara il prossimo Dpcm, domani potrebbe già arrivare la prima bozza. Nuovo incontro tra Governo e Regioni in vista del nuovo Dpcm per l'emergenza Covid, che varrà fino a dopo Pasqua. Il governo promette di presentarlo con grande anticipo, in segno di discontinuità col governo Conte. Resta il sistema a fasce, per evitare il lockdown generalizzato, e si lavora ad una graduale riapertura dei luoghi di cultura, anche se il ministro della Salute Speranza parla di “crescita dei casi”, che impedisce l'allentamento delle misure.

Intanto salgono a 8, da 6 che erano la scorsa settimana, le Regioni che superano la soglia critica del 30% dei posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid. E una ricerca dell'Istituto superiore di Sanità, tra le prime al mondo, individua varianti del virus inglese e brasiliana nelle acque di scarico italiane, in particolare in reflui raccolti a Perugia all'inizio di febbraio, e in Abruzzo a fine gennaio. Su oltre 440mila tamponi (443.704) è di quasi 20mila (19.886) l'incremento sui casi totali in Italia. Ancora in aumento gli indicatori ospedalieri, (2.168 terapie intensive, +11; 18.257 reparti Covid, +40), e sempre più di 300 i decessi (308, 96.974 totali). In Emilia Romagna da sabato 27 febbraio, e fino al 14 marzo, estesa a tutti i comuni della Città metropolitana di Bologna la zona arancione scuro, che si aggiungono ai 14 dell'area tra Imola e Ravenna. In Regione su quasi 41mila tamponi (40.804), tornano sopra i duemila (2.092) i nuovi positivi, non accadeva dall'8 gennaio. Ancora in aumento terapie intensive (203, +3) e gli altri reparti Covid (2.058, +35); 33 i decessi, 2 a Rimini (due uomini di 85 e 91 anni), dove i casi in più sono 289 (158 sintomatici). Negli Stati Uniti il presidente Biden estende l'emergenza nazionale a causa del Covid, proprio mentre l'ennesima variante del virus si sta diffondendo a New York, con una mutazione che potrebbe indebolire l'efficacia dei vaccini. Misure anti-Covid anche nel resto del mondo: lockdown nazionale di tre settimane per la Finlandia dall'8 marzo; in Francia obbligo di tampone molecolare per chiunque si sposti fra la Germania e il dipartimento della Mosella, uno dei più colpiti dalla pandemia.

