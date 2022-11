ITALIA In arrivo ondata di maltempo: scuole chiuse in alcuni comuni di Lazio e Campania Allerta gialla in Emilia Romagna e San Marino, con piogge e vento

Piogge torrenziali, venti di burrasca che supereranno i 100 chilometri orari al centro-sud, abbondanti nevicate sulle Alpi, anche sotto i mille metri, violente mareggiate con onde fino a 8 metri, "marea eccezionale" per Venezia, con la previsione di acqua alta fissata a 160 centimetri e l'attivazione del Mose. Le previsioni meteo per le prossime ore prevedono un'ondata di maltempo di eccezionale intensità sull'intera penisola italiana. Ma saranno soprattutto le aree del centro-sud e del nord-est ad essere più colpite.

In 9 Regioni si potrebbero registrare forti criticità idrogeologiche come frane, crolli di rocce, colate di fango, allagamenti e vere e proprie alluvioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque fatto scattare l'allerta rossa, in Abruzzo e Sardegna, arancione, invece, per Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le regioni corrono ai ripari: scuole chiuse in alcuni comuni del Lazio e della Campania, a partire da Napoli, mentre a Roma saranno sbarrati parchi, ville e cimiteri.

Allerta gialla in Emilia Romagna, con precipitazioni che si abbatteranno particolarmente sull'Emilia, mentre le coste romagnole saranno sferzate da venti di Scirocco. La fascia costiera sarà poi interessata nella serata di martedì da piogge copiose e vento di Maestrale. Questo porterà anche una sensibile diminuzione delle temperature.

