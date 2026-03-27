POLITICA ITALIA In attesa del nuovo ministro del Turismo, Giorgia Meloni assume le deleghe ad interim Varie ipotesi prospettate a Mattarella, da Caramanna (FdI) a Alessandra Priante (Enit)

Dopo i “repulisti” di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè, la presidente del Consiglio assume la delega del ministero del Turismo ad interim, dopo un colloquio col presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ieri al Quirinale ha ricevuto i nuovi ambasciatori. Non la terrà a lungo, allo stesso Mattarella avrebbe prospettato qualche giorno per vagliare le candidature, domenica ad esempio rientrerà dalla convention dei conservatori americani Gianluca Caramanna, deputato e responsabile Turismo di Fratelli d'Italia, in questi anni consigliere di Santanchè.

Circola però anche l'ipotesi di un tecnico d'area come la presidente dell'Enit Alessandra Priante. Sono invece in calo le quotazioni di Giovanni Malagò.

Intanto a via Arenula, Antonio Mura subentra a Giusi Bartolozzi come capo di gabinetto al ministero della Giustizia. Finora era capo dell'ufficio legislativo. Anche il centrosinistra riflette sul post voto. Scossoni anche in Forza Italia, dove Maurizio Gasparri lascia il ruolo di capogruppo a Stefania Craxi, dopo una lettera di sfiducia firmata da 14 azzurri, tra cui due ministri, Casellati e Zangrillo. Plaude il cambio Marina Berlusconi, che sottolinea di aver spinto da tempo per l'apertura della classe dirigente di Forza Italia. Stima e sostegno invece immutati per Tajani, dicono ambienti vicini alla presidente Fininvest. Anche se qualcuno già ipotizza avvicendamento per un altro fedelissimo del vice presidente del Consiglio, Paolo Barelli capogruppo alla Camera.

Nel video l'intervista a Elisabetta Piccolotti, deputata Alleanza Verdi-Sinistra



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