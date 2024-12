In auto con 5 documenti falsi, arrestato 25enne nel Riminese

Aveva cinque documenti di identità falsi, il 25enne moldavo arrestato dalla Polizia di Stato lunedì mattina dopo un inseguimento sulla strada provinciale nel comune di San Clemente, nel Riminese. Alla guida di una Mercedes, il 25enne quando ha visto le due pattuglie appartenenti all'Ufficio Polizia di Frontiera di Rimini, intimare l'alt ha spinto sull'acceleratore e si è dato alla fuga. Ne è nato così un inseguimento con il 25enne che, incurante dell'incolumità degli utenti della strada e pur di far perdere le proprie tracce, imboccava una rotonda contro senso. Dopo pochi minuti però, le due auto della polizia sono riuscite a fermare la Mercedes tagliandole la strada.

Durante la perquisizione dell'auto, gli agenti hanno trovato 5 documenti riportanti i dati di altrettante persone diverse, compresi quelli del giovane moldavo. Da successivi accertamenti, gli agenti hanno appurato che i documenti erano stati abilmente falsificati e alcuni riportavano la foto della stessa persona ma camuffata con diverse pettinature. Pertanto, il 25enne, irregolare nel territorio nazionale, è stato tratto in arresto per il possesso di documenti di identità validi per l'espatrio falsi e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

E' stato anche sanzionato, dalla Polizia Stradale di Rimini per le violazioni al Codice della Strada ed il veicolo sottoposto a sequestro penale e fermo amministrativo. Giudicato con rito direttissimo è stato condannato alla pena 1 anno e 4 mesi di reclusione con pena sospesa. Al termine degli atti è stato messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini per l'espulsione.