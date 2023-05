SAN FRANCESCO In cammino per raccogliere fondi a favore di un convento a Santarcangelo L'idea di tre amici amanti dell'escursionismo che hanno lanciato una raccolta fondi a favore del convento dedicato alle Sacre Stimmate di San Francesco

In cammino per raccogliere fondi a favore di un convento a Santarcangelo.

Sulle orme di San Francesco per raccogliere fondi da destinare al restauro di un convento dedicato proprio alle Sacre Stimmate del Santo a Santarcangelo di Romagna. È l'idea di tra giovani, legati dalla passione per l’escursionismo: Patrick Wild (consigliere comunale a Santarcangelo), Matteo Paruscio (avvocato) e Sara Spada (medico) hanno deciso di mettersi in cammino per seguire le tracce che San Francesco ha lasciato tra la città di Rimini e il Santuario della Verna, dalla Romagna alla Toscana.

Da domani, 31 maggio, fino a domenica 4 giugno, i tre amici coniugheranno l'amore per la loro terra, l'idea di un turismo sostenibile alla vita del Santo patrono d'Italia. Con il loro cammino vogliono sensibilizzare sull’importanza del convento, ora gestito dai frati cappuccini, a rischio crollo a causa dei movimenti franosi del colle su cui sorge. Per questo hanno lanciato un crowdunfing (sulla piattaforma Gofundme: https://gofund.me/8f737644) per contribuire ai lavori di manutenzione. Inoltre hanno creato la pagina Rimini La Verna 4 charity sia su Facebook che su Instagram, sulle quali daranno conto sia delle donazioni che del del cammino.

