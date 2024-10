I carabinieri di Rimini hanno eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Vallo della Lucania (Salerno) nei confronti di un 43enne originario di Eboli (Salerno), indagato per furti in abitazioni avvenuti ad Agropoli tra giugno e luglio scorso. Il soggetto è stato individuato come autore dei reati in seguito all'attività investigativa dei carabinieri della stazione di Agropoli.