In casa aveva tre serre di funghi allucinogeni: 23enne arrestato.

Spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti nel mirino delle forze dell’ordine a Cesena. Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Radiomobile cittadino hanno arrestato un 23enne, accusato di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio.

Il giovane è stato fermato mentre si trovava alla guida della propria auto. Durante il controllo i militari hanno rinvenuto tre spinelli parzialmente consumati. La successiva perquisizione domiciliare ha però fatto emergere un quadro ben più ampio. All’interno dell’abitazione sono stati trovati circa 400 euro in contanti, oltre a materiale ritenuto idoneo alla coltivazione, alla pesatura e al confezionamento di sostanze stupefacenti. Sequestrati complessivamente circa 25 grammi di Mdma in cristalli, 5 grammi di kratom in polvere, 40 grammi di funghi allucinogeni, 50 grammi di THC liquido e 70 grammi di hashish.

I militari hanno inoltre scoperto tre miniserre con una coltivazione di funghi allucinogeni in corso. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.

Il 23enne è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e dichiarato in arresto. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice del Tribunale di Forlì, nella mattinata successiva, ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti l’obbligo di dimora nel comune di residenza, con permanenza domiciliare nelle ore serali e notturne.



